Zdrowe sposoby na białe zęby

Zęby przede wszystkim powinny być zdrowe – bez ubytków, próchnicy i kamienia nazębnego. W miarę naszych możliwości powinny być również w maksymalnym stopniu białe. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się pięknym uśmiechem przez wiele lat.

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z faktu, że białe zęby są dopełnieniem pięknego i przede wszystkim szerokiego uśmiechu. Istnieje wiele sposób na to, aby mieć białe zęby. Oprócz stosowania zabiegów, jak wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym możemy również wiele dobrego czynić we własnym zakresie – we własnym domu. Efekty przy regularnym dbaniu o zęby mogą być naprawdę bardzo dobre.

Warto również pamiętać, że jeżeli chcemy mieć piękne, białe i zdrowe zęby w życiu dorosłym to powinniśmy o nie w jak największy sposób dbać w dzieciństwie. Im więcej czasu poświęcamy zębom, gdy jesteśmy dziećmi i nastolatkami, tym lepszy efekt będziemy mieli jako dorośli. Jest kilka sposobów, dzięki którym będziemy mieli białe zęby.

1. Wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym

Najpewniejszą, bezpieczną i przede wszystkim skuteczną metodą wybielania zębów jest wizyta w gabinecie stomatologicznym i skorzystania z pomocy doświadczonego stomatologa. Wybielanie zębów może być przeprowadzane na wiele sposobów, wśród których można wymienić:

– wybielanie lampą Beyond,

– wybielanie specjalnym żelem przy jednoczesnym bardzo dokładnym zabezpieczeniu dziąseł,

– wybielanie nakładkowe.

To jaką metodę wybielania wybrać zależy od stomatologa, a decyzja zawsze podejmowana jest po konsultacji. Istnieje również możliwość wybielania zębów po leczeniu kanałowym. Więcej na stronie https://soldent.pl/

2. Profilaktyka stomatologiczna

Najprostszym sposobem na to, aby mieć białe zęby jest profilaktyka stomatologiczna. Powinniśmy dokładnie szczotkować zęby po każdym jedzeniu, stosować do tego szczoteczki elektryczne. Bardzo ważne jest także stosowanie nici stomatologicznych i płynów do higieny jamy ustnej.

3. Usuwanie kamienia nazębnego

Bardzo negatywny wpływ na kondycję i wygląd zębów ma kamień nazębny. Może być on również groźny dla dziąseł, dlatego w przypadku jego występowania zdecydowanie warto wykonać zabieg scalingu.

4. Odpowiednia dieta

Jednym ze sposobów na uniknięcie nie tylko przebarwień zębów, ale również ubytków i próchnicy jest stosowanie odpowiedniej diety, zwłaszcza rezygnacja z produktów bardzo słodkich. Powinniśmy także zrezygnować z dużej ilości kawy, herbaty i papierosów.

5. Domowe wybielanie nakładkami i pastami

Do mycia zębów można stosować pasty wybielające oraz nakładki z żelem, które można kupić w aptece oraz popularnych drogeriach. Ich regularne stosowanie sprawi, że zęby będą miały przyjemny wygląd.